На Байкале столкнулись внедорожник и судно на воздушной подушке

ИРКУТСК, 12 фев — РИА Новости. Внедорожник и судно на воздушной подушке столкнулись на Байкале, начата доследственная проверка, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
«На ледовой поверхности озера Байкал в акватории залива “Куркутский” в Ольхонском районе Иркутской области произошло столкновение легкого автомобиля с судном на воздушной подушке (хивус) марки “Амадеус-1”. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших уточняется.