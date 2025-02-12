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На Байкале столкнулись внедорожник и судно на воздушной подушке

СК: внедорожник и судно на воздушной подушке столкнулись на Байкале.

Источник: РИА "Новости"

ИРКУТСК, 12 фев — РИА Новости. Внедорожник и судно на воздушной подушке столкнулись на Байкале, начата доследственная проверка, сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

«На ледовой поверхности озера Байкал в акватории залива “Куркутский” в Ольхонском районе Иркутской области произошло столкновение легкого автомобиля с судном на воздушной подушке (хивус) марки “Амадеус-1”. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)», — говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.