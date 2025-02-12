На Байкале столкнулись внедорожник и судно на воздушной подушке

«На ледовой поверхности озера Байкал в акватории залива “Куркутский” в Ольхонском районе Иркутской области произошло столкновение легкого автомобиля с судном на воздушной подушке (хивус) марки “Амадеус-1”. Проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта)», — говорится в сообщении.