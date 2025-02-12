Пьяный мужчина бросил зажженную петарду в сторону подростков в Усть-Илимске

В Усть-Илимске суд вынес приговор в отношении 44-летнего местного жителя. Летом прошлого года он, будучи пьяным, бросил зажженную петарду в сторону подростков. В результате юноши получили травмы, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Иркутской области.
Установлено, что пьяный мужчина вышел на балкон и увидел сидящих на скамейке у подъезда незнакомых подростков. Фигурант дела решил прогнать их. Для этого он сбросил с балкона зажженную петарду, которую нашел дома. Она упала вблизи юношей и взорвалась. В результате один из подростков получил травмы левой голени, второй — баротравму, посттравматическую кондуктивную тугоухость.
В суде мужчина признал свою вину частично, от дачи показаний отказался. Он рассказал, что дети мешали ему отдыхать. Он сначала хотел облить их водой, но потом вспомнил про то, что у него есть петарда.
Суд признал мужчину виновным в хулиганстве с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств и назначил ему 5,2 года колонии общего режима.