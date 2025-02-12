Ломбард под видом комиссионки прикрыли в Севастополе

«Таким образом, в нарушение действующего законодательства он выдавал займы, не являясь юрлицом, зарегистрированным в установленном порядке в качестве ломбарда. Гагаринский районный суд привлек виновное лицо к административной ответственности в виде штрафа», — объяснили в прокуратуре.