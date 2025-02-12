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Ломбард под видом комиссионки прикрыли в Севастополе

Предприниматель незаконно выдавал кредиты.

Комиссионный магазин в Севастополе привлекли к административной ответственности за незаконную выдачу займов. Кредитора обнаружили на ул. Адмирала Октябрьского, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональную прокуратуру.

Индивидуальный предприниматель заключал договоры на реализацию бывшего в употреблении товара. А по факту он давал потребкредиты под залог имущества.

«Таким образом, в нарушение действующего законодательства он выдавал займы, не являясь юрлицом, зарегистрированным в установленном порядке в качестве ломбарда. Гагаринский районный суд привлек виновное лицо к административной ответственности в виде штрафа», — объяснили в прокуратуре.

Прокуратура