Ломбард под видом комиссионки прикрыли в Севастополе

Комиссионный магазин в Севастополе привлекли к административной ответственности за незаконную выдачу займов. Кредитора обнаружили на ул. Адмирала Октябрьского, передает ИА SevastopolMedia со ссылкой на региональную прокуратуру.
Индивидуальный предприниматель заключал договоры на реализацию бывшего в употреблении товара. А по факту он давал потребкредиты под залог имущества.
«Таким образом, в нарушение действующего законодательства он выдавал займы, не являясь юрлицом, зарегистрированным в установленном порядке в качестве ломбарда. Гагаринский районный суд привлек виновное лицо к административной ответственности в виде штрафа», — объяснили в прокуратуре.