Расчлененное тело женщины нашли в Алматы

«Следствием установлено, что 9 февраля в арендованном доме в микрорайоне Альмерек, после совместного распития алкоголя между женщиной и ее сожителем произошла ссора, в ходе которой мужчина 1983 года рождения нанес ей ножевые ранения, после чего расчленил тело и выбросил в мусорный контейнер», — сказано в описании к посту.