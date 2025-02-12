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Расчлененное тело женщины нашли в Алматы

В Алматы на территории мусороперерабатывающего завода обнаружено расчлененное тело женщины, подозреваемый уже задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу полиции города.

Источник: Nur.kz

В Telegram-канале «Криминальный Казахстан» опубликовали сообщение с информацией о том, что в Алматы на территории мусороперерабатывающего предприятия при сортировке мусора был обнаружен расчлененный труп женщины.

«Следствием установлено, что 9 февраля в арендованном доме в микрорайоне Альмерек, после совместного распития алкоголя между женщиной и ее сожителем произошла ссора, в ходе которой мужчина 1983 года рождения нанес ей ножевые ранения, после чего расчленил тело и выбросил в мусорный контейнер», — сказано в описании к посту.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматы.

«По факту убийства человека отделом полиции при УП Турксибского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. По предварительным данным, мужчина в ходе ссоры на почве совместного распития спиртных напитков убил свою сожительницу. Другие обстоятельства устанавливаются», — сказано в сообщении.