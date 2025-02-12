Мужчина получил ожоги при сжигании сухой растительности в Ивацевичском районе

В МЧС 11 февраля в 21.19 поступило сообщение о загорании сухой растительности вблизи д. Елки. В результате пожара мужчина 1989 года рождения получил ожоги.
Причина пожара устанавливается.
12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе мужчина получил ожоги при сжигании сухой растительности. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском областном управлении МЧС.
В МЧС 11 февраля в 21.19 поступило сообщение о загорании сухой растительности вблизи д. Елки. В результате пожара мужчина 1989 года рождения получил ожоги.
Причина пожара устанавливается.