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Мужчина получил ожоги при сжигании сухой растительности в Ивацевичском районе

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивацевичском районе мужчина получил ожоги при сжигании сухой растительности. Об этом БЕЛТА сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

В МЧС 11 февраля в 21.19 поступило сообщение о загорании сухой растительности вблизи д. Елки. В результате пожара мужчина 1989 года рождения получил ожоги.

Причина пожара устанавливается.

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