Пара наркозакладчиков задержана в Гомеле: им грозит до 20 лет лишения свободы

Как стало известно, задержанные работали оптовыми курьерами интернет-магазина по продаже наркотиков. В квартире они фасовали товар на мелкие партии, а затем распространяли через закладки на территории Гомеля и области. При них, в тайниках и по месту жительства обнаружено и изъято свыше 200 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.