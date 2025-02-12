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Пара наркозакладчиков задержана в Гомеле: им грозит до 20 лет лишения свободы

12 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативники наркоконтроля УВД совместно с коллегами из Железнодорожного РОВД Гомеля задержали с поличным 32-летнего мужчину и 41-летнюю женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.

Как стало известно, задержанные работали оптовыми курьерами интернет-магазина по продаже наркотиков. В квартире они фасовали товар на мелкие партии, а затем распространяли через закладки на территории Гомеля и области. При них, в тайниках и по месту жительства обнаружено и изъято свыше 200 г особо опасного психотропного вещества альфа-PVP.

Следователями возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта. Задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Мужчина уже был судим за наркопреступление.