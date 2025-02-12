Подробности ДТП на «Коле»: пострадали все пассажиры автобуса; стало известно, кто погиб

ДТП, как уже писала «Фонтанка», произошло 12 февраля около 7 часов утра около моста через Волхов и поселка Иссад. Столкнулись фура и пассажирский микроавтобус — по данным полиции, частный. На фото ФКУ Упрдор «Северо-Запад» видно, что на автобусе написано «Заказной».
На месте погиб водитель микроавтобуса. Судя по фотографии, удар пришёлся как раз на водительскую кабину. Всего в автобусе, по предварительным данным, находилось 11 пассажиров. Все они получили травмы различной степени тяжести.
Движение по трассе, напомним, затруднено. Фуру развернуло поперек дороги, и поток, который в это время там небольшой, объезжает место ДТП через заправку.
«Полиция проводит проверку, обстоятельства происшествия устанавливаются», — сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.