Подробности ДТП на «Коле»: пострадали все пассажиры автобуса; стало известно, кто погиб

ДТП, как уже писала «Фонтанка», произошло 12 февраля около 7 часов утра около моста через Волхов и поселка Иссад. Столкнулись фура и пассажирский микроавтобус — по данным полиции, частный. На фото ФКУ Упрдор «Северо-Запад» видно, что на автобусе написано «Заказной».