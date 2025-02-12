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В Толочинском районе 91-летняя женщина утонула в питьевом колодце

Утром 11 февраля в Толочинском районе в питьевом колодце обнаружили утонувшую женщину. Инцидент произошел в агрогородке Райцы по ул. Садовой. Об этом информирует МЧС.

Отмечается, что сообщение о погибшей поступило в местный РОЧС в 07:43. Ее обнаружили в неэксплуатируемом питьевом колодце глубиной 2,5 метра и диаметром 1 метр.

Прибывшие на место вызова спасатели извлекли из колодца утонувшую пенсионерку 1934 г.р.

несчастный случай