В Толочинском районе 91-летняя женщина утонула в питьевом колодце

Отмечается, что сообщение о погибшей поступило в местный РОЧС в 07:43. Ее обнаружили в неэксплуатируемом питьевом колодце глубиной 2,5 метра и диаметром 1 метр.
Прибывшие на место вызова спасатели извлекли из колодца утонувшую пенсионерку 1934 г.р.
Утром 11 февраля в Толочинском районе в питьевом колодце обнаружили утонувшую женщину. Инцидент произошел в агрогородке Райцы по ул. Садовой. Об этом информирует МЧС.
Отмечается, что сообщение о погибшей поступило в местный РОЧС в 07:43. Ее обнаружили в неэксплуатируемом питьевом колодце глубиной 2,5 метра и диаметром 1 метр.
Прибывшие на место вызова спасатели извлекли из колодца утонувшую пенсионерку 1934 г.р.