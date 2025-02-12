Внучка экс-мэра Самары в сообщении Тархову: «Всю жизнь ты был мешком с деньгами»

«Что ж ты старик… тебе предсказали что ты в 20 году подохнешь? Нашему городу ждать такой радости или ты бухая каждый день и так скоро доставишь нам радость? А правнук твой благодаря мне будет ходить и … на твою ущербную могилу. Любовница, которая звонила твоей жене была такая плохая или ты ей денег мало давал? Ты никому не нужен. Всю жизнь ты был мешком с деньгами…», — написала внучка Тархова [орфография автора сохранена].