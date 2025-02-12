Внучка экс-мэра Самары в сообщении Тархову: «Всю жизнь ты был мешком с деньгами»

Появился фрагмент переписки убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова и его внучки, которая является главной подозреваемой в преступлении. Сообщения Екатерины деду показали на программе Малахова.
«Что ж ты старик… тебе предсказали что ты в 20 году подохнешь? Нашему городу ждать такой радости или ты бухая каждый день и так скоро доставишь нам радость? А правнук твой благодаря мне будет ходить и … на твою ущербную могилу. Любовница, которая звонила твоей жене была такая плохая или ты ей денег мало давал? Ты никому не нужен. Всю жизнь ты был мешком с деньгами…», — написала внучка Тархова [орфография автора сохранена].
Следователи предъявили обвинение в двойном убийстве родной внучке бывшего главы города. Она могла совершить ужасное преступление из-за больших долгов. СК подтвердил, что внучка Тархова перед убийством купила канистры с химвеществом. Ее могут судить даже без найденных останков. Тела экс-мэра и его супруги ищут на мусорном полигоне с помощью GPS.
Напомним, Виктор Тархов с супругой были жестоко убиты около месяца назад. По одной из версий, их тела расчленили, расфасовали по пластиковым бочкам и выкидывали по мусорным бакам. 31 января 2025 года в правоохранительные органы обратился друг бывшего главы Самары с заявлением о его исчезновении. Он сообщил, что пропавший мужчина и его жена последний раз выходили на связь в конце декабря 2024 года.
Дочь экс-мэра Самары находится в колонии, где отбывает наказание по делу о вымогательстве. Ее признали потерпевшей по делу об убийстве отца. Ранее «КП-Самара» сделала видео и фото из дома, где жили бывший глава города и его супруга. Сейчас их квартира опечатана. Именно там нашли какие-то останки, которые направили на экспертизу. Следователи ведут расследование.
«КП-Самара» продолжает следить за развитием событий.