В Башкирии врачи спасли 53-летнего мужчину с нарушением речи от инвалидности

Врачи Месягутовской ЦРБ помогли 53-летнему мужчине восстановить речь и вернуть подвижность руки. Пациент обратился к медикам с жалобами на не двигающиеся руку и ногу, а также проблемы с речью. Оказалось, что у мужчины образовался тромб в артерии, которая питает головной мозг.
Без срочного вмешательства последствия для жителя Башкирии могли быть плачевными: инвалидность и тяжелое восстановление. Врачи больницы решили провести пациенту эндоваскулярную тромбоэкстракцию. Они полностью удалили мужчине тромб и помогли избавиться от неврологических проблем.
— Пациент смог двигать рукой и ногой, восстановилась речь. Мужчина полностью восстановился и уже выписан из больницы, — рассказал глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.
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