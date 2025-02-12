Ричмонд
облачно, небольшие осадки
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии врачи спасли 53-летнего мужчину с нарушением речи от инвалидности

Врачи Месягутовской больницы спасли жизнь мужчине.

Источник: Комсомольская правда

Врачи Месягутовской ЦРБ помогли 53-летнему мужчине восстановить речь и вернуть подвижность руки. Пациент обратился к медикам с жалобами на не двигающиеся руку и ногу, а также проблемы с речью. Оказалось, что у мужчины образовался тромб в артерии, которая питает головной мозг.

Без срочного вмешательства последствия для жителя Башкирии могли быть плачевными: инвалидность и тяжелое восстановление. Врачи больницы решили провести пациенту эндоваскулярную тромбоэкстракцию. Они полностью удалили мужчине тромб и помогли избавиться от неврологических проблем.

— Пациент смог двигать рукой и ногой, восстановилась речь. Мужчина полностью восстановился и уже выписан из больницы, — рассказал глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.