В Башкирии врачи спасли 53-летнего мужчину с нарушением речи от инвалидности

Врачи Месягутовской ЦРБ помогли 53-летнему мужчине восстановить речь и вернуть подвижность руки. Пациент обратился к медикам с жалобами на не двигающиеся руку и ногу, а также проблемы с речью. Оказалось, что у мужчины образовался тромб в артерии, которая питает головной мозг.