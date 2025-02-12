Мошенники развели нижегородцев на 60 млн рублей за неделю

Еще 30 случаев связаны с предложением дополнительного заработка, а 12 — с мошенничеством при онлайн-покупках. Так, в Бору мужчина стал жертвой аферистов, которые сначала представились сотрудниками кадрового резерва компании, в которой он работает, а затем — правоохранителями. Ему сообщили, что из-за хакерской атаки произошла утечка данных, и для защиты средств их нужно срочно перевести на «безопасный счет». Доверившись злоумышленникам, пострадавший снял со своего счета 1 686 400 рублей и отправил их на неизвестные счета. Затем мошенники убедили его взять в банке кредит на 2 000 000 рублей и также перевести деньги. В итоге мужчина лишился 3 686 400 рублей.