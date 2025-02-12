В Ташкентской области мужчина убил свою жену. Она сбежала от него к родителям после жестоких избиений

8 февраля мужчина ворвался в дом родственников своей жены, избил ее отца и похитил 28-летнюю супругу, несмотря на то, что ранее она получила защитный ордер. Об этой страшной истории рассказал телеканал «Миллий».
Как произошла трагедия?
По словам родственников, женщина за 10 дней до убийства сбежала от мужа и вернулась в родительский дом, не выдержав постоянных скандалов и избиений. Однако это не спасло ее.
Ночью муж приехал на такси, ворвался в дом родителей супруги, устроил драку, а затем силой затащил жену в машину.
«Она кричала, звала детей, говорила им: “Берегите себя!” А он силой запихнул ее в машину и увез… Когда мы пытались остановить его, он ответил: “Не мешайте, это моя жена”, — рассказали очевидцы.
Родственники успели записать момент похищения на видео, но остановить преступника не смогли.
Убийство и равнодушие семьи преступника
Позже тело женщины нашли в Алмалыке. У погибшей осталось двое маленьких детей: старшему — 3,5 года, младшему — 1 год и 4 месяца.
Родные убитой неоднократно пытались говорить с семьей мужа о том, что он постоянно избивает жену. Но вместо помощи слышали лишь насмешки.
«Ну и что, если ударил жену? Главное, что не убил!» — заявили им родственники мужа. А теперь он действительно убил…
Что с убийцей?
По факту убийства возбуждено уголовное дело по статье 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Подозреваемый задержан, ведется следствие.