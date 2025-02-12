Свердловский облсуд не отпустил чиновника Алексея Харламова из СИЗО

По данным «ОТВ-Екатеринбург», чиновника задержали 30 января 2025 года. Сообщается, что следствие считает его причастным к закупкам подержанного оборудования для очистных сооружений, которое выдавалось за новое. Алексея Харламова назначили главой управления капстроительства и ЖКХ администрации Верхней Пышмы в 2017 году.