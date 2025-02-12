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Свердловский облсуд не отпустил чиновника Алексея Харламова из СИЗО

Руководитель управления капстроительства и ЖКХ Верхней Пышмы обвиняется в получении взятки.

Источник: Комсомольская правда

Свердловский областной суд 12 февраля рассмотрел апелляционную жалобу защиты руководителя управления капитального строительства и ЖКХ администрации Верхней Пышмы Алексея Харламова. Чиновник, обвиняемый во взяточничестве, находится в СИЗО.

— Адвокатом обвиняемого в Свердловский областной суд была подана апелляционная жалоба. Суд, рассмотрев материалы, не нашел оснований для ее удовлетворения, — сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, 31 января Ленинский районный суд избрал Алексею Харламову меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 марта 2025 года. Мужчина обвиняется в двух эпизодах получения взятки в крупном и особо крупном размерах (часть шестая статьи 290, пункт «в» части пятой статьи 290 УК РФ).

По данным «ОТВ-Екатеринбург», чиновника задержали 30 января 2025 года. Сообщается, что следствие считает его причастным к закупкам подержанного оборудования для очистных сооружений, которое выдавалось за новое. Алексея Харламова назначили главой управления капстроительства и ЖКХ администрации Верхней Пышмы в 2017 году.