«Наследники Мавроди» орудовали в Астане под видом сетевого маркетинга

7 февраля 2025 года подозреваемый задержан в аэропорту г. Астана при попытке пересечения государственной границы и вылета в Турцию и водворен в изолятор временного содержания. 8 февраля 2025 года судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на два месяца.