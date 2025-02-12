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«Наследники Мавроди» орудовали в Астане под видом сетевого маркетинга

Руководителей компании LIVEGOOD обвиняют в отмывании преступных доходов и мошенничестве.

АСТАНА, 12 фев — Sputnik. В Астане выявлена схема отмывания преступных доходов, полученных от организации финансовой пирамиды, замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок. Об этом сообщили в Агентстве финансового мониторинга (аналог финансовой полиции) Казахстана.

Следствием установлено, что в период с 2023 по 2025 годы подозреваемый руководил структурным подразделением финансовой пирамиды «LIVEGOOD», замаскированной под сетевой маркетинг по реализации биологически активных добавок.

Схема пирамиды основывалась на бинарной системе — участники размещались на разных уровнях в зависимости от численности приглашённых новых участников. Таким образом, основной доход финансовой пирамиды обеспечивался не от продажи БАДов, а от взносов новых вкладчиков.

Более 6 тысяч граждан, поддавшись обещаниям, приобрели подписку в компанию «LIVEGOOD» за 50 долларов США с ежемесячной оплатой, надеясь получать бонусы до 2 000 долларов США в месяц в зависимости от уровня.

На незаконно полученные денежные средства подозреваемым приобретены две квартиры с парковочными местами стоимостью свыше 60 млн тенге, которые с целью сокрытия от возможной конфискации оформлены на доверенных лиц.

Кроме того, в ходе следствия установлено наличие криптоактивов на бирже «Binance» в размере 0.28 BTC, что эквивалентно 28 тысячам долларов.

С санкции суда наложен арест на недвижимое имущество и криптоактивы, а также изъятые в ходе обыска наличные деньги в сумме 19 млн тенге ($37 684) и 4 тысячи долларов.

7 февраля 2025 года подозреваемый задержан в аэропорту г. Астана при попытке пересечения государственной границы и вылета в Турцию и водворен в изолятор временного содержания. 8 февраля 2025 года судом в отношении него санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей» сроком на два месяца.

Досудебное расследование продолжается.