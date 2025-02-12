Недобросовестные юристы в Волгограде наживаются на участниках СВО

Так, уполномоченным по правам человека в Республике Крым направлен запрос в республиканскую прокуратуру с предложением провести проверку деятельности частной структуры в городе Симферополь на предмет соблюдения законодательства при предоставлении юридической помощи военного юриста военнослужащим и членам семей участников СВО. В частности, юридические компании, рекламирующие предоставление правовой помощи по вопросам прохождения военной службы, сводят ее к написанию многочисленных однотипных обращений в различные инстанции, вводя заявителей в заблуждение клиентов о предстоящих результатах, создавая необоснованную нагрузку на органы государственной власти и военного управления. При этом оформляемые акты на оказание услуг стоимостью от 25 до 250 тысяч рублей по заключенным договорам свидетельствуют о том, что реальной правовой помощи не оказано, а лишь подготовлены обращения от имени заявителей адресатам, не уполномоченных их рассматривать.