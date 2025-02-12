В Приморье завершили расследование дела об убийстве девочки 19-летней давности

По версии следователей, в сентябре 2005 года на территории фермерского хозяйства, которое располагается в селе, обвиняемый в ходе ссоры с 13-летней девочкой нанес ей удар лопатой по голове. Девочка подрабатывала на ферме, а поводом для ссоры стал ее отказ убираться в курятнике. Потерпевшая убежала в лес, где от полученного ранения скончалась. Мужчина пошел за ней, нашел тело и закопал его, попытавшись скрыть следы преступления.