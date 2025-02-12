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В Приморье завершили расследование дела об убийстве девочки 19-летней давности

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении жителя села Соловей Ключ, который обвиняется в убийстве малолетней. Преступление было совершено осенью 2005 года, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Источник: Reuters

По версии следователей, в сентябре 2005 года на территории фермерского хозяйства, которое располагается в селе, обвиняемый в ходе ссоры с 13-летней девочкой нанес ей удар лопатой по голове. Девочка подрабатывала на ферме, а поводом для ссоры стал ее отказ убираться в курятнике. Потерпевшая убежала в лес, где от полученного ранения скончалась. Мужчина пошел за ней, нашел тело и закопал его, попытавшись скрыть следы преступления.

Правоохранители, которые работают с делами прошлых лет, проанализировали все собранные материалы, а также опросили практически всех жителей села Соловей Ключ. В результате была установлена женщина, которая рассказала, что в разговоре с другом подозреваемого она услышала о совершенном преступлении. Благодаря этой детали следователи и установили преступника.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего» направлено прокурору.