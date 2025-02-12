Минчанин разбил ногой стеклянные двери бара, расстроившись из-за его закрытия

Мужчина сообщил, что вместе со своим другом отдыхал в баре. В тот момент, когда сотрудники объявили о закрытии, он расстроился, ударил ногой по двери и она разбилась. Причиненный ущерб составил примерно 300 рублей. В отношении минчанина заведено уголовное дело.