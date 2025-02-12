Минчанин разбил ногой стеклянные двери бара, расстроившись из-за его закрытия. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Минчанин расстроился из-за режима работы увеселительного заведения и повредил в нем дверь», — говорится в сообщении.
Так, в Первомайское РУВД поступила информация от сотрудников заведения. Они сообщили, что неизвестный мужчина разбил стеклянную дверь бара. Сотрудники милиции, приехавшие на место, задержали фигуранта. Им оказался 40-летний житель Минска.
Мужчина сообщил, что вместе со своим другом отдыхал в баре. В тот момент, когда сотрудники объявили о закрытии, он расстроился, ударил ногой по двери и она разбилась. Причиненный ущерб составил примерно 300 рублей. В отношении минчанина заведено уголовное дело.
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