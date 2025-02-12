Обвиняемого во взрыве газа в Нижнем Тагиле оставили под арестом

Суд оставил мастера «Газэкс» из Нижнего Тагила Максима Гривского, который проходит по делу о взрыве газа, под домашним арестом. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.
Ленинский районный суд Екатеринбурга 27 января 2025 года продлил срок содержания под домашним арестом по 1 мая 2025 года мастеру АО «Газекс» Максиму Гривскому и двум его коллегам. Они обвиняются в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц.
В апелляционной жалобе, поданной в Свердловский областной суд, адвокат обвиняемого просил изменить Гривскому меру пресечения на запрет определенных действий, но решение осталось без изменений.
Напомним, обрушение двух подъездов пятиэтажки произошло 1 августа после взрыва газа. В результате погибли 11 человек. из них — шестеро детей. В городе был введен режим ЧС. 7 августа Ленинский районный суд Нижнего Тагила избрал меру пресечения сотрудникам компании, обвиняемым по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» Все трое обвиняемых не признают свою вину. Между тем, по мнению специалистов, взрыв в пятиэтажке произошел из-за неисправности газового оборудования. Следствие считает, что это случилось в квартире № 2. По неофициальной информации, газовики во время проверки не заметили изношенный шланг.
«Шланг износился, газ заполнил квартиру за 2−3 часа. Шланг был найден под завалами и является вещественным доказательством. В подтверждение данной версии говорят и результаты экспертизы. Дети из квартиры № 2 получили серьезные ожоги. Как и двое мальчиков, которые шли по улице напротив нее. Остальные погибшие и пострадавшие были с травмами от падения стен или потолков», — заявил ранее собеседник агентства.