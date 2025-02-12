В аэропорту Уфы у пассажира из Грузии изъяли 30 кг запрещенных мяса и молока

В уфимском аэропорту у пассажира, прилетевшего из Грузии, обнаружили запрещенные к ввозу продукты. Оказалось, что молоко и мясо были домашнего производства.
Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Республике Башкортостан, у иностранца не было нужных документов, поэтому более 30 кг мясомолочной продукции было уничтожено.
— В связи с отсутствием обязательных для ввоза на территорию стран ЕАЭС ветеринарных сопроводительных документов вся партия была изъята, — говорится в сообщении.
Всю «запрещёнку» сожгли в специальных печах, уточнили в ведомстве.
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