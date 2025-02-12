В Екатеринбурге перед судом предстала группировка, укравшая десять Kia Rio

Установлено, что один из членов группы проживал в частном доме на окраине города. Там же расположена и автомастерская. В 2022 году он предложил своему знакомому заняться кражами и перепродажей деталей. Мужчины использовались большое количество разных сим-карт и меняли госномера. Однако это не помогло автоворам. В апреле 2024 года их задержали сотрудники городского уголовного розыска.