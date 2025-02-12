В Екатеринбурге перед судом предстала группировка, укравшая десять Kia Rio

В Екатеринбурге перед судом предстала группировка, похищающая автомобили. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД города.
Так, 41-летний и 51-летний екатеринбуржцы обвиняются в серии краж корейских иномарок Kia Rio. Машины мужчины разбирали в собственной автомастерской. А запчасти они продлили через интернет.
— Всего с 2022 по 2024 год фигуранты похитили и разукоплектовали 10 чужих автомобилей, причинив их владельцам ущерб на общую сумму более 13,5 миллиона рублей, — рассказали в полиции Екатеринбурга.
Установлено, что один из членов группы проживал в частном доме на окраине города. Там же расположена и автомастерская. В 2022 году он предложил своему знакомому заняться кражами и перепродажей деталей. Мужчины использовались большое количество разных сим-карт и меняли госномера. Однако это не помогло автоворам. В апреле 2024 года их задержали сотрудники городского уголовного розыска.
Был возбужден ряд уголовных дел по части 4 статьи 158 УК РФ — Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере. Расследование в отношении обоих фигурантов окончено. Организатор группировки будет отбывать наказание в колонии общего режима, дело второго участника отправлено в суд для рассмотрения по существу.