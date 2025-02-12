Знакомство с красавицей в соцсетях обернулось для вахтовика многомиллионными потерями

Знакомство в интернете обернулось для мужчины из Забайкалья многомиллионными потерями. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на ГУ МВД России по Забайкальскому краю, сибиряк познакомился с красавицей, когда находился на вахте в Бурятии.
Только вот вместо личной встречи мужчине предложили … подзаработать на инвестициях. Обычно, мошенники втираются в доверие и обещают «легкие деньги», а получив желаемое, не выходят на связь.
— Аферист предложила мужчине скачать специальное приложение и создать личный кабинет. Выполнив это, он пополнил счёт на небольшую сумму и, увидев, что доход начал расти, стал перечислять крупные суммы, — рассказывают в агентстве.
Только вот как и ожидалось, после очередного пополнения его личный кабинет заблокировался. Но на этом все не закончилось! Потерянное якобы можно было вернуть, оплатив комиссию.
Тогда он оформил два кредита, занял деньги у родственников, а затем перевел на счета неизвестных. Но и после мошенники продолжали требовать все больше и больше. Он отправлял суммы до тех пор, пока не понял, что все это обман. Однако было поздно, вахтовик лишился более 3,5 миллиона рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что лжесвященник пытался оформить на сибирячку микрозаймы.