Знакомство с красавицей в соцсетях обернулось для вахтовика многомиллионными потерями

Тогда он оформил два кредита, занял деньги у родственников, а затем перевел на счета неизвестных. Но и после мошенники продолжали требовать все больше и больше. Он отправлял суммы до тех пор, пока не понял, что все это обман. Однако было поздно, вахтовик лишился более 3,5 миллиона рублей.