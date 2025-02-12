Видео с места ДТП с фурой на «Коле». Капота у микроавтобуса просто нет

ДТП, как уже писала «Фонтанка», произошло 12 февраля около 7 часов утра на 120-м километре федеральной автодороги Р-21 «Кола» (Мурманское шоссе) около моста через Волхов и поселка Иссад. Столкнулись фура и пассажирский микроавтобус — по данным полиции, частный. Его водитель погиб. В стационар, по данным областной администрации, были доставлены 14 взрослых и один ребенок. В тяжелом состоянии находятся три человека, двое в реанимации. Один человек от госпитализации отказался.