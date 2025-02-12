Покушение на Комила Алламжонова: Военный суд вынес приговор по громкому делу

По итогам рассмотрения дела вынесен приговор в отношении 10 обвиняемых.
Кто и какие сроки получил?
Согласно решению суда:
- Шухрат Расулов — 23 года лишения свободы.
- Шохрух Ахмедов — 23 года.
- Исмаил Джахонгиров — 23 года.
- Джавлан Юнусов — 18 лет и 6 месяцев.
- Дониёр Ташходжаев (бывший первый заместитель начальника ГУВД Ташкента, полковник) — 7 лет.
Остальные пять подсудимых получили различные сроки лишения свободы в зависимости от тяжести совершенных преступлений.
Что произошло в ночь нападения?
Нападение на Комила Алламжонова произошло в ночь на 26 октября 2024 года в Кибрайском районе Ташкентской области. По данным следствия, двое неизвестных открыли огонь по внедорожнику Range Rover, в котором находились сам Алламжонов и его водитель.
К счастью, никто не пострадал, однако это покушение вызвало широкий общественный резонанс и привело к одному из крупнейших судебных разбирательств последних лет.