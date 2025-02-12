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Покушение на Комила Алламжонова: Военный суд вынес приговор по громкому делу

Vaib.uz (Узбекистан. 12 февраля). Сегодня в Военном суде завершился судебный процесс по делу о покушении на бывшего начальника Департамента информационной политики администрации президента Комила Алламжонова.

По итогам рассмотрения дела вынесен приговор в отношении 10 обвиняемых.

Кто и какие сроки получил?

Согласно решению суда:

  • Шухрат Расулов — 23 года лишения свободы.
  • Шохрух Ахмедов — 23 года.
  • Исмаил Джахонгиров — 23 года.
  • Джавлан Юнусов — 18 лет и 6 месяцев.
  • Дониёр Ташходжаев (бывший первый заместитель начальника ГУВД Ташкента, полковник) — 7 лет.

Остальные пять подсудимых получили различные сроки лишения свободы в зависимости от тяжести совершенных преступлений.

Что произошло в ночь нападения?

Нападение на Комила Алламжонова произошло в ночь на 26 октября 2024 года в Кибрайском районе Ташкентской области. По данным следствия, двое неизвестных открыли огонь по внедорожнику Range Rover, в котором находились сам Алламжонов и его водитель.

К счастью, никто не пострадал, однако это покушение вызвало широкий общественный резонанс и привело к одному из крупнейших судебных разбирательств последних лет.