«Нужно менять закон» — депутат о нападении на ребенка в Астане

По ее словам, в Казахстане необходимо вернуться к вопросу о реформировании психиатрической службы.
«Потому что очень многие, кто имеет психиатрические особенности, они сегодня находятся в нашем обществе, не получая лечения. А это нужно делать, нужно к этому вопросу вернуться очень серьезно. То, что мы увидели в этом лифте, страдания этого ребенка, который пострадал от психически нездорового человека, как раз таки доказывает необходимость изменений», — сказала депутат в кулуарах Мажилиса.
Она добавила, что на вопрос о том, кто должен нести наказание, ответят следственные органы.
«Должны быть превентивные меры для того, чтобы сделать так, чтобы таких случаев не было. Я посетила в рамках выезда в регионы некоторые психиатрические заведения, увидела бедственное положение. Например, Республиканского центра психиатрической помощи, который находится в Алматы. Постройка 1934 года, ремонта никогда не было. Люди находятся в тяжелых условиях», — заявила Смирнова.
По ее словам, одна из проблем также кроется в том, что в Казахстане нет частной психиатрической помощи.
«Врачи неравнодушны, есть те, которые очень переживают. (…) Здесь накопилась масса проблем, которые накопились системно», — добавила парламентарий.