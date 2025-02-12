«Нужно менять закон» — депутат о нападении на ребенка в Астане

«Потому что очень многие, кто имеет психиатрические особенности, они сегодня находятся в нашем обществе, не получая лечения. А это нужно делать, нужно к этому вопросу вернуться очень серьезно. То, что мы увидели в этом лифте, страдания этого ребенка, который пострадал от психически нездорового человека, как раз таки доказывает необходимость изменений», — сказала депутат в кулуарах Мажилиса.