Омич во время конфликта на парковке прострелил оппоненту ногу

«В ходе предварительного расследования установлено, что в январе 2024 года на автомобильной парковке по улице Омской между двумя незнакомыми друг другу гражданами произошел словесный конфликт, в результате которого фигурант выстрелил в своего оппонента из ружья. 41-летний пострадавший омич с огнестрельным ранением голени был госпитализирован, злоумышленник скрылся», — передает ведомство.