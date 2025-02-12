Омич во время конфликта на парковке прострелил оппоненту ногу

«В ходе предварительного расследования установлено, что в январе 2024 года на автомобильной парковке по улице Омской между двумя незнакомыми друг другу гражданами произошел словесный конфликт, в результате которого фигурант выстрелил в своего оппонента из ружья. 41-летний пострадавший омич с огнестрельным ранением голени был госпитализирован, злоумышленник скрылся», — передает ведомство.
Как заявляется, мужчину вскоре задержали и нашли у него охотничье ружье 12-го калибра, зарегистрированное в установленном порядке, а также 40 патронов. Омич пояснил, что возвращался с охоты.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в Куйбышевский районный суд Омска. В случае доказательства вины обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.
На видео, предоставленном пресс-службой УМВД по Омской области, мужчина рассказал, что якобы сделал выстрел, чтобы защитить себя от нападения.