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В городе Борисоглебск Воронежской области «Форд» врезался в «Ниссан», пострадала женщина

В Борисоглебске водитель «Форда» не уступил дорогу «Ниссану». Женщина, управлявшая японской иномаркой, попала в больницу.

Источник: телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области

Во вторник, 11 февраля, в 13.25 в Борисоглебске на улице Павловского около дома № 87 случилась авария. 43-летний воронежец, руливший «Фордом-Транзит», ехал по второстепенной дороге. На перекрестке улиц Павловского и Бланской он не пропустил «Ниссан-Кашкай». Японская иномарка ехала по главной дороге. Машины столкнулись.

«Форд» после аварии. телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.

38-летняя жительница Борисоглебска, управлявшая «Ниссаном», получила травмы. Видимо, не очень тяжелые, так как женщина сама пришла в больницу.

— Всего 11 февраля в Воронежской области зарегистрировали 139 ДТП. 108 из них случились в Воронеже, 23 — на дорогах в районах, 8 — на федеральных трассах. В трех авариях получили травмы три человека, — сообщили в региональном ГУ МВД.