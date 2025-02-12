В городе Борисоглебск Воронежской области «Форд» врезался в «Ниссан», пострадала женщина

Во вторник, 11 февраля, в 13.25 в Борисоглебске на улице Павловского около дома № 87 случилась авария. 43-летний воронежец, руливший «Фордом-Транзит», ехал по второстепенной дороге. На перекрестке улиц Павловского и Бланской он не пропустил «Ниссан-Кашкай». Японская иномарка ехала по главной дороге. Машины столкнулись.
«Форд» после аварии. телеграм-канал ГУ МВД России по Воронежской области.
38-летняя жительница Борисоглебска, управлявшая «Ниссаном», получила травмы. Видимо, не очень тяжелые, так как женщина сама пришла в больницу.
— Всего 11 февраля в Воронежской области зарегистрировали 139 ДТП. 108 из них случились в Воронеже, 23 — на дорогах в районах, 8 — на федеральных трассах. В трех авариях получили травмы три человека, — сообщили в региональном ГУ МВД.