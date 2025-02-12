В городе Борисоглебск Воронежской области «Форд» врезался в «Ниссан», пострадала женщина

Во вторник, 11 февраля, в 13.25 в Борисоглебске на улице Павловского около дома № 87 случилась авария. 43-летний воронежец, руливший «Фордом-Транзит», ехал по второстепенной дороге. На перекрестке улиц Павловского и Бланской он не пропустил «Ниссан-Кашкай». Японская иномарка ехала по главной дороге. Машины столкнулись.