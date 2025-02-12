В Красноярске анестезиологу предъявили обвинение в гибели ребенка в стоматологии

В документах было указано, что ребенку делали трахеостомию и у него есть физиологические патологии. Осмотрев пациента, врач принял решение о проведении анестезии внутривенно и путем применения масочного наркоза. В прокуратуре добавили, что перед этим необходимо было провести УЗИ и КТ, чтобы выяснить все особенности ребенка. Также врач не сформулировал основной и резервный планы действий, не подготовил необходимое оборудование и не привлёк дополнительных специалистов.