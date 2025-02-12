В Красноярске анестезиологу предъявили обвинение в гибели ребенка в стоматологии

В следственном управлении СК РФ напомнили, что все произошло в июне 12 июня 2024 года. Женщина привезла в Красноярск своего 7-летнего сына, чтобы почистить и пролечить зубы. Процедуру планировали провести под седацией, поэтому женщина предоставила в клинику анализы мальчика.
В документах было указано, что ребенку делали трахеостомию и у него есть физиологические патологии. Осмотрев пациента, врач принял решение о проведении анестезии внутривенно и путем применения масочного наркоза. В прокуратуре добавили, что перед этим необходимо было провести УЗИ и КТ, чтобы выяснить все особенности ребенка. Также врач не сформулировал основной и резервный планы действий, не подготовил необходимое оборудование и не привлёк дополнительных специалистов.
«Вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей врач не провел специального предоперационного обследования с применением инструментальных методов для оценки вероятности возникновения трудностей при поддержании проходимости верхних дыхательных путей, в связи с чем не выявил и не установил факт наличия у малолетнего патологии трахеи», — рассказали следователи.
У ребенка возникла индивидуальная реакция на препарат анестезии, произошел спазм гортани, поэтому во время лечения началась дыхательная недостаточность. Анестезиолог не смог оказать экстренную помощь и провести трахеостомию. Прибывшая бригада скорой помощи попыталась реанимировать ребенка, но спасти его не удалось.
В заключении судебно-медицинской экспертизы указано, что смерть мальчика наступила от острой дыхательной недостаточности, вызванной спазмом при проведении анестезии на фоне недиагностированной патологии трахеи.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Мужчине предъявили обвинения, но, как отмечают в прокуратуре, свою вину врач вину не признает. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.
Также в прокуратуре напомнили, что ранее уже выявляли нарушения в работе клиники: кабинеты не были оснащены необходимым оборудованием, а медперсонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты. Нашлись и просроченные препараты. По этому поводу руководителю организации внесено представление. Он привлечен к административной ответственности за несоблюдение технических регламентов, нарушения лицензионных требований, охраны труда, правил противопожарной безопасности (чч. 1, 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ, ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ, ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, ч. 4 ст. 14.1 КоАП РФ) к штрафу в размере 47 тыс. рублей.