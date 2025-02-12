В Уфе несколько парней избили студента колледжа.

Несколько парней избили студента уфимского колледжа. Удары по лицу сыпались во дворе учебного заведения. Как сообщается в соцсетях, инцидент произошел днем 11 февраля. Участники избиения сняли свой поступок на видео, запись оказалась в соцсетях. На ней видно, что парню в грубой форме предъявляют претензии за слова о чьей-то матери. Якобы он написал кому-то непристойные вещи. Жертва избиения держится за ограждение, его лицо в крови, он просит о помощи, но никто к нему так и не пришел на выручку. В конце видео он извиняется за свой поступок.