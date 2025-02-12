У волгоградца конфисковали Mitsubishi после тарана двух автомобилей

Согласно материалам дела, в ноябре 2024 года мужчина в пьяном состоянии сел за руль своей иномарки и при движении по ул. 8-й Воздушной Армии, не справившись с управлением, столкнулся с припаркованным у дома № 44 автомобилем Chevrolet Niva, который врезался в фургон «Газель NEXT».