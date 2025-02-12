Петербуржцев предупредили о трех схемах мошенничества к 14 февраля

Петербуржцев предупредили об активизации мошенников в преддверии Дня всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. Для обмана горожан в это время аферисты могут использовать фейковые знакомства и доставки подарков. О трех распространенных мошеннических схемах в этот период рассказали в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.