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Петербуржцев предупредили о трех схемах мошенничества к 14 февраля

Мошенники в преддверии Дня всех влюбленных могут обманывать с помощью сайтов знакомств и доставок подарков.

Источник: Комсомольская правда

Петербуржцев предупредили об активизации мошенников в преддверии Дня всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. Для обмана горожан в это время аферисты могут использовать фейковые знакомства и доставки подарков. О трех распространенных мошеннических схемах в этот период рассказали в Управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

— Мошенники могут создавать фейковые профили в соцсетях и на сайтах знакомств, а затем разыгрывать вспыхнувшие чувства, чтобы выманить деньги, — предупредили правоохранители.

Также аферисты создают ложные сайты доставки цветов и подарков. Там часто предлагают большие скидки и эксклюзивные букеты, чтобы привлечь жертву. А когда человек оплачивает товар, то мошенники перестают выходить на связь.

Кроме того, может использоваться схема с доставкой цветов от «неизвестного поклонника», чтобы потом выманить СМС-код и получить доступ к аккаунтам жертвы.