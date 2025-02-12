Экс-глава воронежского интерната остался на свободе после смерти воспитанника

Трагедия, после второй мужчину сразу же уволили, произошла в декабре 2022 года. 16-летний парень тогда выпал из окна второго этажа.
От полученных травм подросток скончался на месте. В отношении возглавлявшего на тот момент учреждение Николая Скользнева было возбуждено дело о халатности. Следствие пришло к выводу, что смерть мальчика стала следствием того, что руководитель ненадлежащим образом исполнял возложенные на него обязанности. Суд приговорил Скользнева к двум годам лишения свободы условно.
Помимо этого, мужчине запрещено в течение двух лет занимать должности, связанные с выполнением административных или организационных функций в социальных учреждениях.
В настоящее время приговор в законную силу не вступил.