Экс-глава воронежского интерната остался на свободе после смерти воспитанника

От полученных травм подросток скончался на месте. В отношении возглавлявшего на тот момент учреждение Николая Скользнева было возбуждено дело о халатности. Следствие пришло к выводу, что смерть мальчика стала следствием того, что руководитель ненадлежащим образом исполнял возложенные на него обязанности. Суд приговорил Скользнева к двум годам лишения свободы условно.