В Краснодаре полиция задержала многомиллионного мошенника

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по городу.
Сотрудникам полиции поступило заявление от жительницы города. Выяснилось, что знакомый занял у нее 20 млн рублей. Они договорились, что в течение 2 лет мужчина вернет деньги с процентами. Срок устного договора закончился, а деньги никто не вернул. Более того, мужчина перестал выходить на связь.
Полиция города в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержала 46-летнего подозреваемого. Установлено, что деньги, которые мужчина занял у местной жительницы, были вложены в бизнес супруги. После этого подозреваемый признал себя банкротом. В связи с этим мужчина не смог выплатить долг.
Полиция установила, что подозреваемый ранее привлекался к ответственности за уклонение от уплаты налогов. Кроме того, выяснилось, что он причастен к еще одному аналогичному преступлению. Общая сумма ущерба, причиненного двум потерпевшим, составила 44 миллиона рублей.