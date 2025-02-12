В Краснодаре полиция задержала многомиллионного мошенника

Сотрудникам полиции поступило заявление от жительницы города. Выяснилось, что знакомый занял у нее 20 млн рублей. Они договорились, что в течение 2 лет мужчина вернет деньги с процентами. Срок устного договора закончился, а деньги никто не вернул. Более того, мужчина перестал выходить на связь.