Второе заседание суда над Иваном Гелем состоится под Волгоградом

Напомним, в августе 2022 года глава администрации Иван Гель приказал четверым подчинённым отправиться на место ландшафтного пожара. При этом, по версии следователей, чиновник не обеспечил сотрудников администрации средствами пожаротушения. В результате один из специалистов погиб, ещё трое пострадали.