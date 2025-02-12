Семь мужчин ответили в суде за незаконную рубку леса в Качугском районе

В Качугском районе семь черных лесорубов ответили в суде. Как сообщили в прокуратуре Иркутской области, жители Осинского и Бухарского района в период с 2018 по 2019 годы работали вальщиками леса. Один из владельцев лесоперерабатывающей базы позвал их рубить деревья за пределами выделенной территории.
— Подсудимые производили спиливание подысканных ими деревьев породы сосна ликвидного диаметра, получая за каждую машину, загруженную нелегально заготовленной древесиной, по три тысячи рублей. Общий объем незаконно вырубленных лесных насаждений превысил 910 куб. метров с причинением лесному фонду ущерба свыше шести миллионов рублей, — поделились в надзорном ведомстве.
Раскрыть такую схему удалось в 2020 году следователями полиции. Тогда фигуранты признали вину и начали работать со следствием. Как итог, суд назначил одному из участников 3,5 года колонии общего режима. Остальные получили «условку» от 2,5 до семи лет с испытательным сроком от 2,5 до пяти лет. Отметим, что организатору преступлений еще только предстоят ответить в суде.