Семь мужчин ответили в суде за незаконную рубку леса в Качугском районе

Раскрыть такую схему удалось в 2020 году следователями полиции. Тогда фигуранты признали вину и начали работать со следствием. Как итог, суд назначил одному из участников 3,5 года колонии общего режима. Остальные получили «условку» от 2,5 до семи лет с испытательным сроком от 2,5 до пяти лет. Отметим, что организатору преступлений еще только предстоят ответить в суде.