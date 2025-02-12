Новосибирца обвиняют в жестоком убийстве молодой девушки

Мужчина подозревается в убийстве молодой женщины в Калининском районе Новосибирска. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Согласно предварительным данным следствия, 11 февраля 2025 года 27-летний мужчина пришел в гости к своей 25-летней знакомой. Во время встречи между ними возникла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта подозреваемый схватил нож и нанес множественные удары в область груди женщины. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.
В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение, и следствие обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.