Новосибирца обвиняют в жестоком убийстве молодой девушки

Согласно предварительным данным следствия, 11 февраля 2025 года 27-летний мужчина пришел в гости к своей 25-летней знакомой. Во время встречи между ними возникла ссора на бытовой почве. В ходе конфликта подозреваемый схватил нож и нанес множественные удары в область груди женщины. От полученных ранений потерпевшая скончалась на месте происшествия.