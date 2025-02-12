Два водителя погибли в результате столкновения с грузовиками

МИНСК, 12 фев — Sputnik. Два водителя погибли в результате столкновений легковых авто с грузовиками в Беларуси, свидетельствуют данные ГАИ МВД республики.
Первая авария произошла в Дубровенском районе около22:30 во вторник, 11 февраля, на 606-м километре автодороги М-1 «Брест — Минск — граница Российской Федерации».
По данным ГАИ, водитель автомобиля Citroen Jumper уснул за рулем и врезался в стоящий седельный тягач Volvo. Мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса, скончался на месте.
Второе смертельное ДТП было зарегистрировано в Узденском районе около 07:25 на 42-м километре дороги Р-23 «Минск — Микашевичи».
Там машина BMW под управлением 42-летнего водителя по касательной зацепила Iveco Daily и ударилась о дорожное ограждение. Водитель легковушки от полученных тяжелых травм погиб.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства обоих аварий.