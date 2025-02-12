Школьников Стерлитамака пытались накормить испорченным мясом

Установлено, что осенью 2024 года бизнесмен получил заявку на поставку говядины в учебном заведение и купил мясо по заниженной цене. Для того, чтобы продукт прошел проверку, предприниматель использовал ветеринарный документ от другой поставки, прошедшей экспертизу.