Школьников Стерлитамака пытались накормить испорченным мясом

Индивидуальный предприниматель в Башкирии пытался поставить в одну из школ Стерлитамака испорченное мясо. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов республики.
Установлено, что осенью 2024 года бизнесмен получил заявку на поставку говядины в учебном заведение и купил мясо по заниженной цене. Для того, чтобы продукт прошел проверку, предприниматель использовал ветеринарный документ от другой поставки, прошедшей экспертизу.
Несоответствие товара документации заметили работники школьной столовой. Пробы мяса были отправлены на экспертизу, которая подтвердила наличие в мясе бактерий группы кишечной палочки.
Следствие установило, что мужчина хранил мясо в неустановленном месте. Входе обысков было обнаружено более 18 кг замороженной говядины.
Индивидуальному предпринимателю предъявлены обвинения за хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности.
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