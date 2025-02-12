В Ростове-на-Дону после отравления 176 человек осудили бывшего су-шефа

В Ростове-на-Дону после массового отравления осудили бывшего су-шефа. Об этом сегодня, 12 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судов региона.
— Приговор вынесли в Советском районном суде Ростова по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Назначено ограничение свободы на 1 год и 10 месяцев, также мужчине запретили заниматься изготовлением блюд и напитков. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано, — уточняют в инстанции.
Также известно, что сумма выплаченных компенсаций за моральный ущерб к этому моменту составила 940 тысяч рублей. Гражданские иски удовлетворены частично.
Напомним, ранее во время следствия установили, что в феврале 2023 года су-шеф нарушил СанПин в части дезинфекционного режима. После этого в еде оказалась сальмонелла, которая вызвала у людей острую кишечную инфекцию. Всего пострадали 176 человек.