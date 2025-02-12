В Ростове-на-Дону после отравления 176 человек осудили бывшего су-шефа

— Приговор вынесли в Советском районном суде Ростова по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» (ч. 1 ст. 236 УК РФ). Назначено ограничение свободы на 1 год и 10 месяцев, также мужчине запретили заниматься изготовлением блюд и напитков. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано, — уточняют в инстанции.