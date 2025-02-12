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Омичу вынесли приговор за убийство музыканта в баре «Ленинград»

Убитый заступился за честь девушки.

Источник: Om1 Омск

В Омске суд приговорил 45-летнего мужчину к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Трагедия случилась ночью 25 мая 2023 года в баре «Ленинград». Конфликт начался после того, как подсудимый сделал непристойное предложение девушке. За неё вступился 26-летний музыкант, что привело к драке. В ходе конфликта обвиняемый нанёс потерпевшему множественные удары руками, ногами и стулом по голове.

Молодого человека госпитализировали в состоянии комы, но спасти его не удалось — он скончался на следующий день от тяжёлой черепно-мозговой травмы.

На время следствия обвиняемого заключили под стражу, однако позже мера пресечения была изменена. После оглашения приговора его снова арестовали в зале суда. Суд признал мужчину виновным и назначил восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.