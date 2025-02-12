Омичу вынесли приговор за убийство музыканта в баре «Ленинград»

На время следствия обвиняемого заключили под стражу, однако позже мера пресечения была изменена. После оглашения приговора его снова арестовали в зале суда. Суд признал мужчину виновным и назначил восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.