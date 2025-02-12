Тракторист из Пермского края получил тяжелые травмы руки на производстве

17 января 2025 года тракторист агропредприятия «Заря Путино», приехав на работу, решил повторно осмотреть трактор и прицепной агрегат. Мужчина заметил неисправность и поспешил ее устранить. Он протянул левую руку, а крутящийся вал зацепил перчатку и стал закручивать руку работника.