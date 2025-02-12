Тракторист из Пермского края получил тяжелые травмы руки на производстве

В Верещагино местный житель получил тяжелые травмы руки в результате несчастного случая на производстве. Об этом сообщает Государственная инспекция труда в регионе.
17 января 2025 года тракторист агропредприятия «Заря Путино», приехав на работу, решил повторно осмотреть трактор и прицепной агрегат. Мужчина заметил неисправность и поспешил ее устранить. Он протянул левую руку, а крутящийся вал зацепил перчатку и стал закручивать руку работника.
Согласно медицинскому заключению, у пострадавшего диагностированы открытые переломы плечевой, лучевой, локтевой костей слева со смещением, открытый перелом основной фаланги левой кисти со смещением, обширные рваные раны области левого локтевого сустава, предплечья, кисти.
«Расследованием установлено, что причинами несчастного случая стали неосторожность, невнимательность, поспешность пострадавшего, выразившиеся в нарушении требований инструкции по охране труда», — добавили в инспекции.