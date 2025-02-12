Что известно о задержании основателя компании iSpring Юрия Ускова

«Его подозревают в мошенничестве. Человека, который вкладывает 10 млрд рублей в создание университета, всерьёз обвиняют в желании заработать на покупке участка земли в местной деревне в 2013 году. Причём на этой земле он построил жильё для своих сотрудников — тех самых айтишников, которые выбрали жить и работать здесь, а не в Москве или за границей», — написал в Telegram вице-спикер Госдумы.