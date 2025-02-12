Что известно о задержании основателя компании iSpring Юрия Ускова

Как произошло задержание
О внимании следователей и полиции к ведущей российской IT-компании и его основателю Юрию Ускову стало известно 10 февраля. В этот день в офисе организации прошли обыски.
О проведении следственных действий представители компании сообщили в Telegram. Они опубликовали видеообращение Ускова в сопровождении текста, в котором высказывается предположение, что обвинения связаны с деятельностью iSpring по привлечению внимания общественности к застройке рекреационных территорий в Йошкар-Оле и с активной гражданской позицией ее основателя.
«Обвинения надуманные, и наши юристы предъявят все необходимые факты, чтобы это доказать. Мы хотим заверить, что компания iSpring всегда строила бизнес честно, в соответствии со всеми законами и на благо города, Республики Марий Эл и страны», — говорится в тексте сообщения.
Представители компании добавили, что для них обыск стал неожиданностью, так как работа компании всегда была «направлена на то, чтобы строить сильный, прозрачный и честный бизнес в стране».
В видео Юрий Усков предполагает, что его «закроют». «Это абсолютно политическая ситуация, связанная с тем, что я против застройки рекреационной территории в нашем городе… Нам предъявляют, что мы где-то что-то нарушили при застройке нашего поселка корпоративного, думаю, это все придумано», — привел «Коммерсантъ» слова Ускова из видеообращения.
Ускова задержали. Это подтвердил вице-спикер Госдумы Владислав Даванков в Telegram. Депутат рассказал, что задержанный предприниматель является не только основателем IT-бизнеса, но и инвестором, который «вложил миллиарды рублей в создание местного IT-университета мирового класса».
«Он переживает за родной регион. Поэтому он много занимался общественной деятельностью. Помогал людям бороться за свои права. Открыто выражал позицию, что голос горожан, а не застройщиков, должен быть услышан, когда пришли коммерческие застройщики в “Заливные луга” — местную зону около дубовой рощи, место с невероятно красивой природой», — добавил Даванков.
По данным РБК, Ускова допросили и задержали на 48 часов. Дома у предпринимателя также прошли обыски.
Что известно о причинах задержания
Официально основанием для задержания Юрия Ускова стало расследование уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).
В Telegram-канале Следственного комитета РФ говорится о том, что дело возбуждено по факту мошенничества с земельными участками. В совершении преступления подозреваются «предприниматель и глава муниципального образования».
По данным журнала Forbes, речь идет о покупке участка по заниженной цене. В 2013 году компания iSpring на открытых торгах приобрела у муниципалитета землю, на которой позже построила IT-деревню.
По информации РБК, к 2019 году на территории корпоративного поселения было построено семь домов для программистов и многоэтажный дом для сотрудников компании.
Кроме Юрия Ускова по делу о мошенничестве с земельными участками задержаны глава администрации Оршанского района Марий Эл Александр Плотников и его заместитель Иван Михеев.
По версии следствия, фигуранты намеревались завладеть рядом участков на территории Оршанского района. В результате их действий был причинен ущерб на сумму порядка 20,5 млн руб., сообщил «Коммерсантъ». Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
Реакция на задержание Ускова
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поручил главе думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василию Пискареву разобраться с задержанием Ускова.
«Направьте обращение как председатель комитета по безопасности тем, кто принял решение в Марий Эл в отношении человека, который многое сделал и создал школу, а ему там вспомнили историю 12-летней давности. Надо разобраться», — цитирует ТАСС слова Володина на пленарном заседании.
Вице-спикер ГД Владислав Даванков, считает, что задержание Ускова не обосновано.
«Его подозревают в мошенничестве. Человека, который вкладывает 10 млрд рублей в создание университета, всерьёз обвиняют в желании заработать на покупке участка земли в местной деревне в 2013 году. Причём на этой земле он построил жильё для своих сотрудников — тех самых айтишников, которые выбрали жить и работать здесь, а не в Москве или за границей», — написал в Telegram вице-спикер Госдумы.
Парламентарий выразил надежду, что «справедливость восторжествует» и сообщил, что направил обращение к главе СК Александру Бастрыкину взять расследование под личный контроль.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад об основаниях возбуждения уголовного дела против основателя iSpring, связанного с мошенничеством с земельными участками в Марий Эл.
Кто такой Юрий Усков
Юрий Усков — предприниматель из Республики Марий Эл, основатель крупной IT-компании iSpring. Она действует с 2001 года и является ведущим разработчиком продуктов и технологий онлайн-обучения для бизнеса. Платформа компании iSpring используется как в России, так и за рубежом. Среди ее пользователей — компании Unilever, Bayer, Hyundai, Сбербанк, МТС и ЛУКОЙЛ. Офисы iSpring открыты в Йошкар-Оле, Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Краснодаре, Казани и Сыктывкаре.
По данным РБК, по итогам 2023 года выручка компании достигла 2,23 млрд руб., чистая прибыль — 791,61 млн руб.
«Мы создали более 700 рабочих мест для жителей республики, только в прошлом году мы заплатили более 220 млн рублей налогов, активно развиваем образовательные проекты с объемом инвестиций в несколько миллиардов рублей», — сообщили представители компании iSpring в Telegram.
В 2021 году Юрий Усков основал частный IT-вуз. В заведении студенты осваивают программирование, дизайн, маркетинговые программы. Уже во время учебы они трудоустраиваются в IT-компании.
Юрий Усков — отец семерых детей. Один из его сыновей участвует в СВО.
Предприниматель имеет активную гражданскую позицию, участвует в общественных мероприятиях, отправляет гуманитарные грузы в зону спецоперации.