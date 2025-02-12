Новые выбросы мазута зафиксировали на побережье Кубани

На 14 участках проведения работ по ликвидации разлива мазута в Керченском проливе зафиксировали точечные выбросы фракций нефтепродуктов. Такие случаи есть и на Черноморском побережье Краснодарского края. Об этом сообщила в социальных сетях пресс-служба МЧС России, передает ИА KrasnodarMedia.
По сообщению ведомства, всего с начала работ на Кубани обследовали 265 км берега. Вывезли 184 тысячи тонн загрязненного грунта и песка. На временной площадке разместили 143 тысячи тонн. На полигоны мусора вывезли 45 тысяч тонн. Вибрационной установкой очистили 23,5 тысячи тонн песка.
В ведомстве сообщили, что всего в России очистили более 356 км берега и собрали свыше 185 тысяч тонн загрязненного песка и грунта.
Ранее сообщалось, что водолазы собирают со дна Черного моря в Анапе куски мазута. Мешки с загрязненным грунтом поднимают на сушу и отвозят на утилизацию.