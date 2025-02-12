Новые выбросы мазута зафиксировали на побережье Кубани

На 14 участках проведения работ по ликвидации разлива мазута в Керченском проливе зафиксировали точечные выбросы фракций нефтепродуктов. Такие случаи есть и на Черноморском побережье Краснодарского края. Об этом сообщила в социальных сетях пресс-служба МЧС России, передает ИА KrasnodarMedia.