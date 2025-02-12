Водитель автомобиля BMW погиб в ДТП с грузовиком в Узденском районе. Подробности рассказали в пресс-службе УВД Миноблисполкома.
Согласно предварительным данным, 12 февраля примерно в 07.25 на 42 километре автодороги «Р-23 Минск-Микашевичи» случилось касательное столкновение автомобиля BMW под управлением 42-летнего водителя и грузовика Iveco Daily. За рулем находился 53-летний водитель.
В результате случившегося ДТП автомобиль BMW врезался в дорожное ограждение — от полученных травм водитель умер на месте. Пассажир, который находился в машине, не пострадал. В ведомстве отметили, что не пострадал и водитель грузовика.
Смертельное ДТП с участием автомобиля BMW и большегруза Iveco случилось в Узденском районе. Фото: телеграм-канал УВД Миноблисполкома.
Тем временем под Осиповичами милиция стреляла, чтобы остановить подозреваемого на авто.
Кроме того, массовое ДТП с тремя автомобилями произошло под Новополоцком.
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