Дымоход, сигарета и обогреватель: на Дону спасли при пожарах четырех человек

Хозяина госпитализировали с ожогами. Возгорание на 48 кв.м потушили 20 огнеборцев с помощью пяти спецмашин.
В Каменске-Шахтинском из-за оставленного без присмотра масляного обогревателя загорелся дом на ул. Рабочей. Хозяина дома спасли. Пожар на 49 кв.м ликвидировали шесть специалистов и две единицы техники.
В Зернограде в многоэтажке, в одной из квартир, сгорели домашние вещи. Огнеборцы спасли 20-летнего мужчину. Сообщается, что он получил ожоги. Причина происшествия устанавливается.
В хуторе Крымском Усть-Донецкого района из-за неисправного дымохода загорелась кровля частного дома на ул. Центральной. Пламя на 42 кв.м потушили пять специалистов с помощью двух единиц техники. Хозяину удалось спастись.