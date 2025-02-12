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Дымоход, сигарета и обогреватель: на Дону спасли при пожарах четырех человек

Ростовская область, 12 февраля 2025. DON24.RU. В Ростовской области за минувшие сутки на пожарах спасли четырех человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области. По данным ведомства, в донской столице в пер. Курильском загорелся частный дом из-за неосторожности при курении.

Хозяина госпитализировали с ожогами. Возгорание на 48 кв.м потушили 20 огнеборцев с помощью пяти спецмашин.

В Каменске-Шахтинском из-за оставленного без присмотра масляного обогревателя загорелся дом на ул. Рабочей. Хозяина дома спасли. Пожар на 49 кв.м ликвидировали шесть специалистов и две единицы техники.

В Зернограде в многоэтажке, в одной из квартир, сгорели домашние вещи. Огнеборцы спасли 20-летнего мужчину. Сообщается, что он получил ожоги. Причина происшествия устанавливается.

В хуторе Крымском Усть-Донецкого района из-за неисправного дымохода загорелась кровля частного дома на ул. Центральной. Пламя на 42 кв.м потушили пять специалистов с помощью двух единиц техники. Хозяину удалось спастись.

пожары