Дымоход, сигарета и обогреватель: на Дону спасли при пожарах четырех человек

Ростовская область, 12 февраля 2025. DON24.RU. В Ростовской области за минувшие сутки на пожарах спасли четырех человек. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ростовской области. По данным ведомства, в донской столице в пер. Курильском загорелся частный дом из-за неосторожности при курении.