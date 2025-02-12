Минтруд Башкирии разъяснил, когда оклад может быть ниже МРОТ

Оклад является самой маленькой частью зарплаты, которая еще включат надбавки и премии. Размер зарплаты может меняться в зависимости от месяца, но оклад должен быть одинаковым. При этом оклад может быть ниже МРОТ, а вот месячная зарплата — ниже.