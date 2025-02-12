Минтруд Башкирии разъяснил, когда оклад может быть ниже МРОТ

Стало известно, в каких случаях оклад может быть ниже МРОТ. Как сообщает Минтруда Башкирии, закон допускает только те случаи тарифных ставок, когда они ниже минимального размера оплаты труда, если оклад является составной частью зарплаты.
Оклад является самой маленькой частью зарплаты, которая еще включат надбавки и премии. Размер зарплаты может меняться в зависимости от месяца, но оклад должен быть одинаковым. При этом оклад может быть ниже МРОТ, а вот месячная зарплата — ниже.
Напомним, что в Башкирии на сегодняшний день размер МРОТ составляет 25 806 рублей.
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