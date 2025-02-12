В Ростове экс-сушеф фастфуда признан виновным в отравлении 170 человек

Решением суда обвиняемый признан виновным по статье 236 УК РФ и ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год 10 месяцев. Кроме того, Советский районный суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, общая сумма компенсации морального вреда оставила 940 тысяч рублей.