В Ростове экс-сушеф фастфуда признан виновным в отравлении 170 человек

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области, в феврале 2023 года сотрудник предприятия при приготовлении блюд нарушил санитарно-эпидемиологические требования, что привело к вспышке острой кишечной инфекции среди населения.
Лабораторные исследования показали — заболевание вызвано сальмонеллой группы DI. Пострадали 176 жителей Батайска и Ростова-на-Дону.
Решением суда обвиняемый признан виновным по статье 236 УК РФ и ему назначено наказание в виде ограничения свободы на 1 год 10 месяцев. Кроме того, Советский районный суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших, общая сумма компенсации морального вреда оставила 940 тысяч рублей.
Подсудимому также запрещено в течение 2 лет 10 месяцев заниматься деятельностью, связанной с производством блюд, напитков и кулинарных изделий.