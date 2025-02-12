В Самаре будут судить неформала с пентаграммой на лбу, убившего школьницу

В Самаре будут судить неформала с пентаграммой на лбу, который жестоко убил 17-летнюю школьницу перед последним звонком в мае 2024 года. Молодой человек нанес девушке более 60 ножевых ранений. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.
«В ночь с 24 на 25 мая 19-летний парень по месту жительства своего брата из-за внезапно возникшего конфликта нанес не менее 80 ножевых ранений 17-летней девушке, от них она скончалась на месте преступления», — рассказали в пресс-службе.
Неформала обвинили в убийстве, совершенном с особой жестокостью. На время расследования он был заключен под стражу. Сейчас уголовное дело направлено в суд.
Напомним, сначала была вероятность, что убийцу школьницы могли признать невменяемым и тогда бы он избежал колонии. Однако этого не произошло, парень оказался психологически здоров.