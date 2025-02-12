В Самаре будут судить неформала с пентаграммой на лбу, убившего школьницу

В Самаре будут судить неформала с пентаграммой на лбу, который жестоко убил 17-летнюю школьницу перед последним звонком в мае 2024 года. Молодой человек нанес девушке более 60 ножевых ранений. Об этом сообщили в СУ СК по Самарской области.