В Ялте горел трехэтажный дом: погибли двое мужчин

В ночь на среду, 12 февраля, в Ялте горел трехэтажный дом, в результате чего погибли двое мужчин. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.
Трагедия произошла в Гаспре. В трехэтажном доме загорелась квартира, расположенная на первом этаже. На место прибыли пожарные. Выяснилось, что внутри загорелись вещи. Сотрудники МЧС потушили огонь. Площадь возгорания составила 12 квадратных метров.
«К сожалению, на месте обнаружены двое погибших», — говорится в сообщении.
В МЧС назвали две предполагаемых причины пожара: аварийный режим работы электроприбора для приготовления пищи или неосторожность при курении. На месте происшествия работали 25 человек и девять единиц техники.
В пресс-службе Следственного комитета сообщили, что трагедия произошла на Севастопольском шоссе. В комнате жил 39-летний мужчина, который вел асоциальный образ жизни.
«Как пояснили следователю соседи, он и его знакомый, личность которого в настоящее время устанавливается, на протяжение нескольких дней злоупотребляли спиртным», — отметили в СК.
В ведомстве добавили, что по факту случившегося проводится проверка.