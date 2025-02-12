Ждать ли паводка белорусам?

«В течение первых двух зимних месяцев отмечался недобор осадков, а также повышенный температурный режим. Январь был аномально теплым. Среднемесячная температура воздуха превышала климатическую норму на 5,3 градуса. Это наблюдается впервые за весь период метеонаблюдений», — рассказала Елена Зубченок, начальник отдела гидрологических прогнозов Белгидромета.
В стране, по словам специалиста, не было устойчивого снежного покрова. Почва оставалась талой. Лед на многих реках не встал.
«Водность рек к концу января была близкой к норме. Водность Припяти и вовсе была в два раза меньшей обычной для этого времени года», — уточняет Елена Зубченок.
Тонкий лед установился на некоторых реках, но выходить на него крайне опасно.
«Почва промерзла на глубину от 4 до 20 см, что значительно меньше нормы. Высота снежного покрова незначительная во многих регионах страны — от 1 до 5 см», — перечислила Зубченок.
По ее словам, половодье на реках страны будет в текущем году невысоким. Значения ожидаются близкими к средним многолетним и ниже их.
Но предстоящая половина февраля, а также март с апрелем могут ещё внести коррективы в прогнозы по паводковой ситуации. Усложнить ее способны лишь значительные осадки, которые могут выпасть за это время.