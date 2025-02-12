Прострелившему незнакомцу ногу омичу грозит 10 лет колонии

В Омске суд рассмотрит уголовное дело в отношении омича, выстрелившего в ногу незнакомца. Между мужчинами произошла ссора, после чего обвиняемый достал ружье. Подробности дела рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Инцидент произошел 27 января 2024 года. В тот день 26-летний омич возвращался домой и решил заехать в круглосуточный магазин и купить спиртное. Там он познакомился с 42-летним мужчиной.
Между ними произошла ссора, в ходе которой фигурант дела достал из машины охотничье ружье и выстрелил в ногу потерпевшего. После этого мужчина скрылся с места преступления.
На омича завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия. Мужчине грозит до 10 лет колонии.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске суд не смягчил приговор мужчине за убийство приятеля.